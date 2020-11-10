Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Проект в соцсетях

Проект в соцсетях
10.11.2020 / 21:39
Текст: Ангелина Зеленькова

В новогоднюю ночь все московские рестораны будут закрыты

Фото: iStock
Фото: iStock
Все столичные рестораны в новогоднюю ночь работать не будут, культурная программа в них не состоится. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире канала "Россия 24".

По его словам, рестораторов заранее предупредили об ограничениях. "Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану 31 декабря, но, к сожалению в более скромном формате. Рестораны в ночное время работать не будут", - сказал Алексей Немерюк.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
В столице новогоднюю подсветку включат в середине декабря

Культурная программа, которая в новогоднюю ночь проходила в этих заведениях, в этом году отменяется. Ограничения коснулись порядка 500 развлекательных заведений.

"Мы заранее предупредили всех бизнесменов об этом, для того чтобы они могли планировать свой график на новогоднюю ночь, но а в целом отметить Новый год можно будет и 31-го декабря, и 1-го января, и в другие дни во всех ресторанах Москвы, но за исключением ночного времени", - добавил Алексей Немерюк.

По его словам, власти города решили ограничить работу заведений в ночное время для сокращения количества потенциальных контактов москвичей с заболевшими коронавирусом, так как в таких заведениях шумно, и посетители сидят достаточно близко друг от друга, чтобы слышать друг друга. "Львиная доля предприятий общественного питания Москвы в основном обслуживает посетителей именно до 23:00, и только небольшая часть - из 13 тыс. заведений общепита около 500 - работает именно в ночное время, в режиме ночных клубов, баров, дискотек", - уточнил Алексей Немерюк.

Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях
Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях