В новогоднюю ночь все московские рестораны будут закрыты

Все столичные рестораны в новогоднюю ночь работать не будут, культурная программа в них не состоится. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире канала "Россия 24".

По его словам, рестораторов заранее предупредили об ограничениях. "Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану 31 декабря, но, к сожалению в более скромном формате. Рестораны в ночное время работать не будут", - сказал Алексей Немерюк.

Культурная программа, которая в новогоднюю ночь проходила в этих заведениях, в этом году отменяется. Ограничения коснулись порядка 500 развлекательных заведений.

"Мы заранее предупредили всех бизнесменов об этом, для того чтобы они могли планировать свой график на новогоднюю ночь, но а в целом отметить Новый год можно будет и 31-го декабря, и 1-го января, и в другие дни во всех ресторанах Москвы, но за исключением ночного времени", - добавил Алексей Немерюк.

По его словам, власти города решили ограничить работу заведений в ночное время для сокращения количества потенциальных контактов москвичей с заболевшими коронавирусом, так как в таких заведениях шумно, и посетители сидят достаточно близко друг от друга, чтобы слышать друг друга. "Львиная доля предприятий общественного питания Москвы в основном обслуживает посетителей именно до 23:00, и только небольшая часть - из 13 тыс. заведений общепита около 500 - работает именно в ночное время, в режиме ночных клубов, баров, дискотек", - уточнил Алексей Немерюк.