Чемпионы Европы Бойкова-Козловский проиграли короткую программу в Казани

Чемпионы Европы 2019 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский уступили лидерство в короткой программе на этапе Кубка России в Казани другой паре, которая занимается в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука, -Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Соперников разделили всего пять сотых балла. Мишина и Галлямов набрали за прокат 79,66 балла. Бойкова и Козловский - 79,61 балла.

Третье место заняли призеры чемпионатов мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые тренируются под руководством двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова (78,72).

Напомним, что Козловский и Морозов переболели коронавирусом. Так что это был первый официальный старт для лидеров сборной.