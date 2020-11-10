Нижегородец взыскал с мэрии 212 тысяч из-за неработающей ливневки

Нижегородский районный суд взыскал с городской администрации ущерб за поврежденный автомобиль. Машина пострадала в сильный дождь из-за неработающей ливневой канализации.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, мужчина обратился в суд с иском о возмещении ущерба к администрации Нижнего Новгорода и к АО "Нижегородский водоканал". 8 мая этого года его автомобиль марки Citroen, припаркованный на улице Алексеевской, был затоплен и поврежден из-за того, что ливневая канализация не справилась с осадками.

Суд удовлетворил исковые требования частично и взыскал с городской администрации 212 333 рубля. Решение суда в законную силу пока не вступило.