Онкологи назвали главный симптом появления рака кожи

Возникновение на теле новых родинок или изменение внешнего вида уже существующих является самым распространенным признаком развития злокачественного образования кожи, передает Express со ссылкой на Melanoma UK.

Специалисты напомнили, что насторожить должны увеличение родинки, образования с неровными границами и неоднородным цветом. Меланома - развивающаяся из меланоцитов злокачественная опухоль - часто сочетает в себе несколько цветов, например, красный, черный и коричневый. Также опасно, если родинка постоянно чешется, беспокоит "необъяснимым" зудом.

А вот красные родинки, которые встречаются гораздо реже коричневых, представляют собой доброкачественные образования. Особой угрозы они не несут, но вероятность перерождения такой родинки в рак также не исключена, объяснила доктор Татьяна Шаповаленко.