Ростехнадзор назвал причину аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Специалисты Енисейского управления Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору выяснили, что стало причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. ЧП стало следствием взаимосвязанных технических и организационных нарушений, допущенных как на этапе строительства резервуара, так и при его эксплуатации.

- Об этом сформирован акт, он разослан членам комиссии по техническому расследованию аварии для ознакомления, - отметили в ведомстве.

Как выяснилось в результате инженерно-геологических исследований, при проектировании были допущены недостатки при строительстве свайного основания резервуара, вследствие чего часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки.

Кстати, в 2015 году на резервуаре был проведен капитальный ремонт, а в 2019 году его снова начали эксплуатировать, но без уведомления контролирующих органов и соблюдения требований промышленной безопасности.

- Кроме того, после капитального ремонта при проведении гидравлического испытания были допущены просчеты, и, как следствие, почти половина от общего количества свай основания резервуара получила нагрузки, превышающие несущую способность, - добавили в Ростехнадзоре.

Напомним, авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 30 мая этого года, в ее результате в почву и воду попало более 20 тысяч тонн нефтепродуктов, из-за чего был нанесен огромный ущерб экологии арктической части Таймырского полуострова.