На Ставрополье возбудили дело по факту смерти главы округа

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти главы Ипатовского городского округа Сергея Савченко. Об этом во вторник сообщили "РГ" в краевом управлении СК РФ.

Напомним, ранее стало известно, что Савченко скончался утром 10 ноября. Ранее у него были проблемы со здоровьем, предположительно, он перенес инфаркт. Первым о кончине главы округа сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, однако, причину смерти он не назвал.

Как заявляют в СКР, судебно-медицинская экспертиза установила, что скончался 54-летний Сергей Савченко от механической асфиксии. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи совместно с сотрудниками полиции.