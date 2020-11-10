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10.11.2020 21:41
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье возбудили дело по факту смерти главы округа

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти главы Ипатовского городского округа Сергея Савченко. Об этом во вторник сообщили "РГ" в краевом управлении СК РФ.

Фото: iStock
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Напомним, ранее стало известно, что Савченко скончался утром 10 ноября. Ранее у него были проблемы со здоровьем, предположительно, он перенес инфаркт. Первым о кончине главы округа сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, однако, причину смерти он не назвал.

Как заявляют в СКР, судебно-медицинская экспертиза установила, что скончался 54-летний Сергей Савченко от механической асфиксии. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи совместно с сотрудниками полиции.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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