Беглов предупредил о новых ограничениях из-за роста числа заболевших

Губернатор Петербурга Александр Беглов предупредил горожан о вероятности введения дополнительных ограничений из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Ситуацию в городе Беглов охарактеризовал как сложную, но отметил, что пока Петербург держит удар. Тем не менее, градоначальник обратил внимание на то, что коечный фонд в больницах не бесконечен и если число заболевших будет нарастать, то в Петербурге будут вводиться дополнительные ограничения.

- К сожалению, время ставит нас перед выбором между жизнью и здоровьем горожан и экономикой, - отметил губернатор.

Сейчас в Петербурге закрыты фудкорты в торговых центрах, запрещены массовые мероприятия, городские власти рекомендовали предприятиям и организациям отправить на "удаленку" не меньше трети сотрудников, а также работников с диагнозами, при которых увеличивается риск тяжелого течения COVID-19. В общественном транспорте введен масочный режим.

Правда, пока число заболевших продолжает расти. С 4 ноября в Петербурге за сутки регистрируется больше тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. Так, 10 ноября в городе официально выявлено 1485 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в городе заболели 72911 человек, 44252 пациента выздоровели, 4243 - скончались.