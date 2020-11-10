Максим Венгеров: "Музыкальное образование – наиболее уязвимое звено"

Одним из ярких событий недавно завершившегося XX музыкального фестиваля "Международная неделя консерваторий" стало присвоение звания Почетного профессора Санкт-Петербургской консерватории выдающемуся скрипачу Максиму Венгерову. После проведения мастер-классов для студентов этого вуза маэстро ответил на вопросы "Российской газеты".

Максим Александрович, почетное звание засвидетельствовало факт вашей давней связи с петербургской школой скрипичного искусства. Наши студенты теперь будут знать вас не только как виртуозного исполнителя, но и как педагога?

Максим Венгеров: Я очень рад партнерству с Петербургской консерваторией, получить звание почетного профессора - большая честь для меня. Мы уже провели мастер-классы для петербургских студентов на моей онлайн-платформе, которая находится на стадии финального тестирования. Также есть планы подобного проекта с Государственным музыкально-педагогическим институтом имени Ипполитова-Иванова, в котором я учился дирижерскому мастерству у профессора Юрия Симонова.

Тема преподавания меня всегда волновала. Уже в 17 лет я дал свой первый мастер-класс в университете Лос-Анджелеса, затем география расширилась по всему миру. Когда мне исполнилось 26 лет, меня пригласили в Высшую школу музыки в Саарбрюккене, где я преподавал четыре года. У меня был насыщенный график, 130 концертов в год. Но мне было очень интересно заниматься педагогической работой и я чуть ли не вдвое уменьшил количество выступлений, чтобы высвободить время. В результате преподавания я очень многому сам учился и мне всегда очень нравилось взаимодействие со студентами. Я был приглашенным профессором в Лондонской Академии, а сейчас являюсь приглашенным профессором Полонского в Королевском колледже музыки и профессором Университета Моцартеум в Зальцбурге (Австрия). До сих пор кроме нерегулярных мастер-классов из-за нехватки времени мне не удавалось наладить связь с таким легендарным вузом, как Петербургская консерватория. Надеюсь, после мастер-классов в рамках Недели консерваторий последуют и другие проекты. Ведь я считаю, что на 75 процентов у меня именно петербургская школа.

Как показали себя на мастер-классах наши студенты?

Максим Венгеров: Сейчас технический уровень исполнения по всему миру возрос в принципе. Этому способствует огромная конкуренция: много солистов экстра-класса. Но особенно пристального внимания требует уровень музыкальный. В Петербургской консерватории он довольно высокий. У многих учеников само отношение к музыке было в лучшем смысле слова старомодным. Есть новые веяния, когда музыканты пытаются найти что-то свое и отрываются от корней. Это всегда видно и это жалко. Именно в России еще сохранились традиции величайшего исполнительского искусства, которые невозможно стереть. Очень важно, чтобы мы продолжали задавать тон за рубежом. Но все равно в России должны быть центры - в Москве и Санкт-Петербурге.

Существует ли угроза мировым позициям нашей музыкальной школы?

Максим Венгеров: Есть определенная проблема. Многие из наших великих профессоров уехали за рубеж. Но я считаю, что и у нас в стране все равно остались прекрасные педагоги. Так как я постоянно не проживаю в России, мне трудно судить об этом, но бытует мнение, что профессия музыкального педагога в России недостаточно ценится и не настолько хорошо оплачивается, как полагалось бы. Если мы сравним зарплаты в России и Швейцарии или Германии - тут есть дисбаланс. Существует множество фондов, поддерживаемых государством, оркестрам даются гранты. Но специалисты говорят, что сфера образования является наиболее уязвимым звеном.

Эпидемия во многом переместила искусство и музыкальную педагогику в онлайн. Как вы видите складывающуюся ситуацию?

Максим Венгеров: В преподавании онлайн техническая составляющая имеет главное значение. На какой платформе проводить уроки, какой уровень соединения требуется? Интернет - динамичный организм, все время стремительно развивающийся. И сейчас процесс перемещается в новую фазу, где все будет происходить гораздо быстрее, эффективней, в лучшем качестве. Говорят, что на это потребуется три-четыре года, а может меньше. Мы уже сейчас не говорим о скайпе или зуме, их возможностей недостаточно для качественного обучения. Требуется эффективная передача звука и видео с минимальными задержками и максимальным приближением к естественному звучанию. Моя замечательная команда, без которой я бы не справился, посвятила разработкам онлайн-педагогики более полугода, и мы достигли значительных результатов. Как я уже сказал, мы связывались с Петербургом, Москвой, я провел мастер-классы с зальцбургским университетом Моцартеум, а также со студентами в Канаде, Австралии, Японии. Это очень интересная работа. Подбирать платформу и настраивать звук онлайн очень сходно с тем, как, например, играть на Страдивари. Инструмент тоже нужно настраивать, сам он играть не будет. Я на сцене уже 40 лет, в 10 лет я записал первую виниловую пластинку на фирме "Мелодия", затем все известные нам Фирмы грамзаписи перешли на CD, а сейчас я работаю с фирмой Idagio, которая делает интернет-стриминг. Я в восторге от технологических перемен и смотрю в будущее с большим оптимизмом.

Обучение онлайн никогда не сможет заменить живое общение между педагогом и учеником. Однако это очень эффективный инструмент обмена информацией. При обязательном условии максимально качественной передачи звукового и визуального потоков, обучение онлайн - весьма эффективный способ поддержать традиционное обучение. Онлайн образование является демократичным и экономичным по времени методом, который должен быть совмещен с привычным "не виртуальным" обучением. А кроме того оно позволяет преодолеть любые географические барьеры.

С технологиями понятно. Но что будет с живыми концертами? Сейчас полные залы не собирают даже большие события - если они не отменены.

Максим Венгеров: В начале пандемии люди рвались в концертные залы. Когда отбирают то, что нравится, начинаешь это ценить. Если мы берем мегаполисы - в разных залах каждый вечер происходило по нескольку событий. А теперь вдруг все закончилось. Психологически это шокирующая ситуация и для артистов, и для публики. Сейчас если что-то возможно - только с ограниченным количеством публики. Я должен был сыграть в Концертхаусе один концерт, а потом сделали два, но с меньшим количеством слушателей. Правда, все равно за два вечера вместо полутора пришли три тысячи человек - люди привыкают ко всему. С другой стороны, вторая волна COVID-19 пугает. Я вижу, что многие боятся посещать концерты и вообще выходить. Благодаря вынужденной ситуации люди все больше интересуются онлайн трансляциями. Но думаю, что все же ничто не сравнится с живым восприятием, даже при самом лучшем качестве передачи.

Являясь резидентом агентства Berin Iglesias art, вы проводите обширную концертную программу. По крайней мере, так было до пандемии. Вас можно услышать в России?

Максим Венгеров: Я очень рад, что удалось вырваться в сентябре в Самару. Пришлось добираться 45 часов на трех самолетах. С двух меня снимали из-за того, что не было необходимых медицинских документов. Но все же удалось приехать в этот город и сыграть концерт с Полиной Осетинской. Затем я провел два концерта в Москве, играл и дирижировал оркестром "Новая Россия" и Государственным академическим симфоническим оркестром Российской Федерации имени Е. Ф. Светланова. Именно с Россией в этом году меня так тесно связала пандемия. Когда все началось в марте, я был здесь и провел с семьей под Выборгом на даче четыре месяца. К сожалению, подхватил COVID-19, но переболел бессимптомно. Работаю сейчас больше чем обычно, прежде всего, в сфере образования. Но пока приходится жить только сегодняшним днем.