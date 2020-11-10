"Петербург-концерт" встретит юбилей премьерой оперы Бетховена

Одна из самых известных музыкальных площадок северной столицы отмечает в этом году девяностолетие. Круглую дату "Петербург-концерт", чьим резидентом является Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера, отметит новой постановкой единственной оперы Бетховена "Фиделио" и Симфоническим марафоном.

Оперный раритет будет представлен 22 ноября в Эрмитажном театре. Сергей Стадлер и режиссер спектакля Ирина Фокина перенесли действие "Фиделио" в Петербург 1825 года, в эпоху декабристов. Яркость исторических костюмов будет дополнена видеопроекциями и отсылками к языку современной культуры. Эта опера крайне редко ставилась и в Российской империи, и в Советском Союзе, а в последние годы она попадала на сцену либо в концертном исполнении, либо в фестивальном формате.

А 5 декабря в петербургской Капелле пройдет Седьмой симфонический марафон: Симфонический оркестр Санкт-Петербурга исполнит все симфонии Роберта Шумана, в том числе две неоконченные, которые очень трудно услышать "вживую".