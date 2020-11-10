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10.11.2020 17:08
Рубрика: Культура

В Петербурге назвали лучших молодых вокалистов

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)
В Санкт-Петербурге завершился IV Международный музыкальный фестиваль-конкурс имени Георга Отса. Жюри, в состав которого вошли известные исполнители из нескольких стран, определило список победителей смотра.

Из более, чем семидесяти конкурсантов к заключительному третьему туру были допущены тридцать. Лауреатами первой премии стали петербургское меццо-сопрано Дарья Черний и бас из Москвы Алексей Кулагин. Вторую премию поделили Назгуль Ибрагимова (меццо-сопрано, Уфа) и Артем Савченко (баритон, Санкт-Петербург). Третья премия присуждена сопрано из Петербурга Дарие Гавриловой и басу из Нижнего Новгорода Рустаму Каримову. Специальный приз имени Георга Отса был вручен Севастьяну Мартынюку.

В год столетия Георга Отса в Петербурге назовут лучших вокалистов

Во время конкурса для его участников дали мастер-классы знаменитый баритон Сергей Лейферкус и концертмейстер Михайловского театра Наталья Дудик, которая поделилась своими впечатлениями с "РГ".

- Конкурсанты, конечно, не могут быть сменой знаменитым певцам, потому что они пока полуфабрикат. Певца делает работа в театре. Те, кто спели не одну партию в театре, отличаются от вчерашних выпускников консерваторий. Приобретаются апломб, понимание того, о чем исполнитель поет - это очень важно. Кризис российской вокальной школы никуда не исчез, наши великие певцы не оставили себе смены. Потребуется не меньше десятка лет, чтобы его преодолеть. Это требует открытости, приглашения хороших педагогов и дирижеров из-за рубежа. Проблемы касаются не только вокальной техники, но и артикуляции, дикции, владения языками и стилями. Если Москва и Петербург - столичный уровень, то провинция заметна сразу. Правда, мне попались кадры и из петербургской консерватории, которые пели на неизвестном мне языке, хотя это должно было быть по-итальянски или по-французски. Пока языки это наша ахиллесова пята. Но я не могу сказать, что голоса стали хуже. Пока наша родина богата природными данными. Но не каждый может учить и не каждый может учиться. Я сожалею, что в числе победителей я не нашла ни Александра Нестеренко, ни Севастьяна Мартынюка - он получил приз Георга Отса, но, на мой взгляд, был достоин премии.

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