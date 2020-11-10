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10.11.2020 11:20
Рубрика: Происшествия

Названы имена участников геноцида на Дону в 1942-1943 годах

Текст: Николай Грищенко
К массовым убийствам мирных жителей в Ростовской области причастны не только немецкие военнослужащие из группы тайной полиции ГПФ-721, но и сотрудничавшие с ними жители украинского города Ромны Сумкой области Аркадий Сидоренко и Леонид Лурга. Это следует из материалов, которые рассекретило управление ФСБ по региону.

В рамках проекта "Без срока давности" в городе Миллерово и его окрестностях участниками "Поискового движения России" были обнаружены массовые захоронения времен Великой Отечественной войны. В ходе раскопок эксперты-криминалисты провели эксгумацию останков 266 человек, в том числе женщин и детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Геноцид".

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Из рассекреченных ФСБ архивных материалов стало известно, что военное преступление было совершено военнослужащими группы ГПФ-21.

О существовании карательного подразделения спецслужбам СССР, как сообщает РИА Новости, было известно еще в годы войны от зафронтового агента. Разведчику удалось передать имена и описание 13 гестаповцев и их пособников. Вот их имена Вольдемар Берг, Потемкин, Сидоренко, Лурга, Кубиак, Боллов, Диттман, Энгельхардт, Лебах, Кох, Натал, Лоренц, Бартль.

Из рапорта агента, Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко "были вместе самыми кровавыми палачами" и причастны к пыткам и убийствам сотен советских граждан. Документы ФСБ полны ужасающих подробностей пыток и истязаний, устроенных садистами. Публиковать их нельзя по этическим соображениям.

О деятельности этих карателей также поведал другой житель украинского города Ромны - Александр Юхновский, он же Алекс Лютый. Арестованный в 1975 году он рассказал о том, как Лурга и Сидоренко под видом советских военнопленных внедрялись в подпольные организации, а после арестов партизан и подпольщиков мучали их. В 1977 году Алекс Лютый был приговорен к высшей мере наказания и приговор приведен в исполнение.

После Великой Отечественной войны Леонид Лурга был выявлен в Южкузбасслаге МВД СССР, где под фамилией Орехов отбывал наказание за подделку документов. О судьбе Аркадия Сидоренко ничего не сообщается.

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