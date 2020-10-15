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Рубрика: Происшествия

На Дону началась эксгумация жертв геноцида 1941-1943 годов

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области местные жители и поисковики обнаружили братскую могилу с останками большого количества мирных жителей. Криминалисты регионального управления Следственного комитета РФ приступили к эксгумации тел.

Фото: Пресс-служба администрации Ростовской области
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По данным архивных документов, в 1941-1943 годах оккупантами в Миллеровском районе было расстреляно около 700 женщин, детей и стариков.

- По факту обнаружения захоронения организовано проведение процессуальной проверки. Следователи, криминалисты и поисковики выполняют работы по расчистке и извлечению костных останков, - сообщает пресс-служба ведомства.

Обнаруженные в Миллеровском районе останки будут направлены на медико-криминалистические экспертизы и молекулярно- генетические исследования. Полученные ДНК погибших будут поставлены на учет в базу данных геномной информации.

Напомним, в рамках проекта "Без срока давности" в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье "Геноцид". С начала года ученые обработали свыше 1200 архивных дел, насчитывающих более 252 тысяч документов, справок, показаний свидетелей, карт местности и фотографий.

Полученные данные позволили установить ранее неизвестные места массовых казней мирных жителей, совершенные немецкими и румынскими военными. Для подтверждения информации в районе Горного леса около города Шахты и на шахте имени Красина, на старом аэродроме в Новошахтинске, Сальском и Миллеровском районах прошли поисковые экспедиции.

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