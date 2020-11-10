В Крыму двух военных осудили за ограбление букмекерской конторы

В Крыму двое военнослужащих приговорены к десяти и восьми годам лишения свободы соответственно за разбойное нападение на пункт приема ставок. Об этом сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.

По ее данным, один из военных Б. в январе 2019 года, используя огнестрельное оружие ограниченного поражения, в маске напал на букмекерскую контору, завладев при этом крупной суммой денег. В августе того же года уже с напарником С., также военным, снова организовал разбойное нападение на тот же пункт приема ставок. На этот раз преступники использовали пневматический пистолет и снова заполучили большую сумму.

Однако на этом везение налетчиков закончилось. Следователи вышли на их след, а затем и арестовали. Суд приговорил Б. к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а его подельник С. получил 8 лет колонии. Оба осужденных будут возмещать денежный урон, нанесенный букмекерской конторе.

В октябре Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении двух военных и одного гражданского лица, обвинявшихся в похищении человека. Группой руководил теперь уже бывший капитан Озадовский, организовавший похищение наркодилера с целью вымогательства у него денег. Военные лишены своих званий, все члены банды получили большие сроки лишения свободы.