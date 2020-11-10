Челябинских металлургов повторно наказали за загрязнение реки

Металлургический суд Челябинска удовлетворил новый иск природоохранного прокурора и Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к местному металлургическому гиганту о сбросе неочищенных сточных вод в реку Миасс.

После уточнения исковых требований предприятие попросили возместить экологический ущерб на сумму в 47 миллионов 204 тысячи рублей. И суд эти требования удовлетворил.

Эту информацию "РГ" подтвердила представитель Металлургического суда Челябинска Наталья Белозер. Мотивировочной части судебного решения еще нет. Но известно, что речь идет об экологическом ущербе от загрязнения реки за последние четыре года.

Еще в 2016 году комбинату было выдано предписание об устранении нарушений природоохранного законодательства в виде неочищенных стоков в реку. Оно не исполнено до сих пор. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ (часть 2 статьи 247 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до пяти лет лишения свободы. А пока суд да дело, предприятие решили наказать рублем.

В октябре с предприятия взыскали ущерб за сброс сточных вод из двух промышленных водоемов-отстойников - Каштакского и Першинского прудов. Именно его природоохранные ведомства, а затем и суд оценили в 142,6 миллиона рублей.

На сей раз комбинат попросили заплатить за сброс стоков из третьего отстойника - Баландинского пруда. Сумма экологического ущерба от загрязнения по нему оказалась несколько меньше.

На самом комбинате претензии природоохранных ведомств считают завышенными: "Мы не согласны с решением суда и планируем подать апелляционную жалобу", - сообщили " РГ" в пресс-службе ПАО "ЧМК".

Между тем еще в начале осени руководитель предприятия пообещал ускорить выполнение принятых экологических программ по снижению негативного влияния на экологию, чтобы выполнить подписанное с правительством области, Минприроды и Роспотребнадзором соглашение досрочно.

В частности до 2022 года комбинат должен перестать использовать два из трех спусков воды в Миасс за счет организации замкнутого цикла водоснабжения. А третий сократить в несколько раз путем строительства современной системы водоочистки. Однако сколько воды утечет за то время, пока эти планы осуществятся, остается только гадать. Ни о планируемом эффекте от сокращения стоков в реку, ни о сумме необходимых вложений в эти мероприятия на комбинате пока не распространяются.