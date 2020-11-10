Мужики обсудили

На статью о родных краях, по словам Сергея, он наткнулся в обеденный перерыв, когда с товарищами из села Гора просматривал "Российскую газету". Традиция для времени гаджетов, скажем прямо, необычная, но в селе до сих пор ценят печатное слово. Материал в "РГ" о том, как Шалинский район в последние годы на глазах превратился из "дыры в картинку", задела за живое. Тут же обсудили все проблемы здешних мест. Слово за слово, и Сергей решил пригласить автора текста журналиста "Областной газеты" Станислава Мищенко и корреспондента "РГ" посмотреть на ситуацию с высоты Горы.

Село названо в соответствии с географическим статусом: оно расположено в предгорьях Уральского хребта, даже поля распаханы на крутых склонах и из-за выпавшего снега смотрятся как элитные горнолыжные спуски. Несмотря на термин "глубинка", Гора и Платоново в последние годы частенько фигурируют в сводках реализации нацпроектов, причем как с плюсом, так и с минусом.

Сегодня в Горе самый значимый объект - детский сад. Еще в начале двухтысячных под него отдали колхозную контору, чтобы разместить под присмотром воспитателей всех дошколят. О строительстве нового здания ходатайствовали всем селом, попали в президентский проект. Из федерального бюджета на возведение двух дошкольных учреждений в шалинских селах выделили 36 миллионов рублей. Конкурс традиционно выиграла компания, заявившая наименьшую, на шесть миллионов, стоимость. Но к намеченному сроку в центре Горы стояла только пустая коробка. В ситуацию вмешался Общероссийский народный фронт, свою проверку начала прокуратура. Оказалось, для сдачи объекта необходимо еще 18 миллионов рублей. По просьбе районной администрации область выделила деньги. Еще год строительного марш-броска - и в Горе открыли-таки новый детсад.

- Блаженство. Другого слова не могу подобрать для описания тех чувств, которые переполняли, когда мы начали работать в новом здании, - призналась "РГ" заведующая детским учреждением Лидия Оберюхтина. - Плохо только, что детишек у нас с каждым годом все меньше. Садик рассчитан на 60 мест, а ребят чуть больше полусотни. Молодежь уезжает.

- А уезжает потому, что для полноценной жизни молодой семье нужен не только детский сад, - уверен Сергей Ступаков.

Сбежала из ФАПа

В подтверждение своих слов фермер показал нам сельский ФАП. Невзрачная деревянная избушка, расположенная как раз напротив шикарного детсада, и впрямь выглядит неприветливо. К тому же встретила нас в ней только уборщица, драившая с хлоркой коридор и пустые кабинеты. Несколько месяцев назад фельдшер собрала чемоданы и уехала.

- Сбежала, - уточнили местные жители.

Якобы за доктором лично на машине приехал глава другого района, помог уложить пожитки - и прощай, Гора. Глава администрации Шалинского городского округа Алексей Богатырев неприятный факт подтвердил:

- В прошлом году в село из Ростовской области приехала фельдшер. Сама уроженка Алапаевского района. Стала работать, главный врач ходатайствовал о выделении жилищного сертификата. Но не прижилась и уволилась. Причины? Думаю, не устроила зарплата - обещали больше. Сейчас в ФАПе ведет прием фельдшер из соседнего поселения. В нерабочее время вызываем "скорую" - благо, ближайшая общеврачебная практика и отделение службы скорой помощи в Шамарах, в пяти километрах от Горы.

Чтобы "скорая" не спотыкалась об ухабы и ямы, улицу, ведущую к ФАПу, нынешним летом заасфальтировали. Сельчане, любящие пешие прогулки, благодарны за чистую обувь, а местные автомобилисты ворчат: на свежеуложенном асфальте уже появились ямы, и не факт, что по весне новая дорога не растает вслед за снегом.

- В любом селе к каждой мелочи - особое внимание. Появившийся ухаб невозможно завуалировать красивым отчетом о проделанной работе. И построенный детский сад или новый стадион не заменят доктора. Полумеры всегда вызывают вопросы, - говорит Сергей Ступаков.

Чтобы мы поняли, о чем речь, фермер показывает самый передовой объект последнего времени - пункт сбора мусора на окраине Платонова.

- Вроде все отлично. Для села в новинку даже сама возможность сбора и вывоза мусора. До сих пор его сжигали в печках или выбрасывали за околицу. А сейчас - закрытая от ветра площадка, пластиковые контейнеры на колесиках. Но при этом баки стоят не на площадке, а рядом, на обочине, в яме, в грязи! - разводит руками Сергей.

Желая выяснить, в чем причина, фермер обратился к региональному оператору по сбору отходов. Оказалось, делать все по уму мешает… граница. Оператор отвечает только за контейнерную площадку, ее и заасфальтировал, а метр земли до дороги - уже территория муниципалитета. Он и должен позаботиться о благоустройстве. Пока идут препирательства, баки купаются в грязи.

Чужой беды нет

Деревенскими жителями молодая семья Ступаковых стала относительно недавно. Еще десять лет назад горожанин Сергей получил специальность агронома в аграрном университете и впервые приехал в здешние края. Сразу понял: моя земля - и обосновался в деревне Платоново. Дом поставил на крутом берегу реки Сылвы: все село как на ладони. На фоне уральского пейзажа красуется трактор - главный помощник в фермерском деле. А дело по сельским меркам Сергей затеял чудное и рисковое - промышленное выращивание чеснока. Его плантации - единственные на Среднем Урале. Задел тот факт, что все российские магазины завалены китайскими корешками сомнительной ядрености и полезности. Высадил на пяти гектарах луковицы отечественного сорта, а потом сообразил: без помощи односельчан урожай никогда не собрать - слишком много ручного труда. Так, в ежедневных заботах, оценил отзывчивость земляков. А заодно и проникся местными проблемами: где-то на улицах нет света, к дому невозможно подъехать по грунтовке.

Платоново - село особое, основано староверами в конце тридцатых годов прошлого века. Традиция заботиться о том месте, где живешь, здесь, кажется, витает в воздухе. В 60-е годы жители сами построили для детей деревянную школу. Простояв полвека, здание одряхлело настолько, что было признано опасным для жизни. Замена ему появилась стремительно - буквально за год возвели новую школу, нешаблонную и яркую. Но уже не самостроем, а по госпрограмме. Вскоре рядом по просьбе платоновцев оборудовали игровую площадку со скамейками-качелями, недавно открыли стадион, где можно заниматься и футболом, и волейболом. Роскошь, доступная не каждому горожанину.

Правда, на город сельчане не особо оглядываются, ценят подаренное природой. Недалеко от околицы есть родник - источник, считающийся святым. Обустроен так, что диву даешься: подходы-лесенки выложены камнем, на ограде - ковшики для тех, кто хочет зачерпнуть воды, и ведра - для желающих облиться с головой. Кабинки для переодевания - рядом. А поблизости, на берегу Сылвы, площадка для шашлыков со скамейками, костровищем и мангалом. И вид - ошеломляющий.