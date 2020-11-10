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10.11.2020 03:58
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Свыше 54 миллионов россиян сделали прививку от гриппа

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о ходе иммунизации населения против гриппа. На сегодняшний день такую прививку сделали уже свыше 54 миллионов человек. Информация опубликована на сайте ведомства.

Фото: iStock
Названы регионы, где жители чаще остальных болеют гриппом и ОРВИ

"В стране уже привито более 54,6 миллиона человек, что составляет 37% от численности населения Российской Федерации. Вакцинация все еще продолжается по регионам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недельные эпидпороги по заболеваемости ОРВИ превышены в 40 субъектах страны. Чаще всего простудам подвержены взрослые. Эксперты напомнили, что вакцинация на сегодняшний день - самый эффективный способ уберечь свой организм от гриппа и его осложнений.

Добавим, что у руководителей компаний и организаций в Москве есть возможность организовать для своих сотрудников выездную вакцинацию от гриппа. Как рассказали в столичной мэрии, московские врачи провели уже более 11 тысяч выездов, в рамках которых прививку сделали почти 900 тысяч человек. Узнать подробнее про организацию выездной вакцинации от гриппа можно на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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