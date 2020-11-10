Роспотребнадзор: Свыше 54 миллионов россиян сделали прививку от гриппа

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о ходе иммунизации населения против гриппа. На сегодняшний день такую прививку сделали уже свыше 54 миллионов человек. Информация опубликована на сайте ведомства.

"В стране уже привито более 54,6 миллиона человек, что составляет 37% от численности населения Российской Федерации. Вакцинация все еще продолжается по регионам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недельные эпидпороги по заболеваемости ОРВИ превышены в 40 субъектах страны. Чаще всего простудам подвержены взрослые. Эксперты напомнили, что вакцинация на сегодняшний день - самый эффективный способ уберечь свой организм от гриппа и его осложнений.

Добавим, что у руководителей компаний и организаций в Москве есть возможность организовать для своих сотрудников выездную вакцинацию от гриппа. Как рассказали в столичной мэрии, московские врачи провели уже более 11 тысяч выездов, в рамках которых прививку сделали почти 900 тысяч человек. Узнать подробнее про организацию выездной вакцинации от гриппа можно на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы.