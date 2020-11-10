Роспотребнадзор: Заражение COVID-19 в кафе через еду маловероятно

Заражение коронавирусом в ресторане или кафе через продукты питания маловероятно. Основной риск инфицирования в общественных местах связан с нарушением мер профилактики, рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Об этом свидетельствуют результаты исследований о наличии коронавируса на различных поверхностях. Так, из 220 тысяч проб вирус был обнаружен в 321, это около 0,15%. "В продуктах питания он не выявлен", - сообщил Лебедев РИА Новости, отметив малую вероятность заражения COVID-19 через еду. Но это возможно при несоблюдении в общественных местах социальной дистанции и отсутствии масок. Риск также связан с недостаточной гигиеной, напомнил специалист.

Ранее сообщалось, что люди, которые регулярно бывают в общественных местах, могут принести коронавирус домой. Чтобы этого избежать, уборку в квартире важно проводить ежедневно, особое внимание уделяя прихожей. Необходимо также установить в прихожей флакон с антисептиком, чтобы все приходящие с улицы могли сразу обработать руки - это снижает риск переноса инфекции в квартиру.