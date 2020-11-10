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10.11.2020 14:44
Рубрика: Общество

Рост заражения коронавирусом может продлиться еще 2-3 недели

Текст: Ольга Игнатова
В регионах, которые позже включились в эпидемиологический процесс, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией будет наблюдать еще 2-3 недели (минимум 7-10 дней), считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Она отметила, что регионы по разному входили в эпидпроцесс. Где-то заболеваемость COVID-19 начала расти сразу же после окончания летнего периода, где-то в сентябре-октябре. Поэтому и пик придется на разный период.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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- О пике говорить еще преждевременно, так как ситуация оказалась крайне нестабильной. После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев, заболеваемость опять пошла вверх. Мы все еще находимся в фазе роста, и еще какое-то время он будет продолжаться, в основном, за счет регионов, - отметила Пшеничная.

Она напомнила, что с приходом устойчивых отрицательных температур циркуляция респираторных вирусов становится менее активной. Но как повлияют отрицательные температуры на вирус SARS-CoV2, сказать сложно, отмечает эксперт. Ведь этот вирус совсем новый.

Делать более детальные и долгосрочные прогнозы невозможно, так как на развитие эпидемиологического процесса влияет целый комплекс факторов, добавляет Пшеничная. Она отмечает, что часть жителей продолжает игнорировать рекомендованные меры профилактики, подвергая риску как себя, так и своих близких.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи/ТАСС
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"Следует понять, что игнорирование элементарных мер профилактики позволяет вирусу беспрепятственно циркулировать среди населения, приводя к росту как заболеваемости, так и числа госпитализаций", - подчеркивает эксперт.

И добавляет, что, например, на сайте Университета Вандербильта (Нашвилл, штат Теннесси, США) 27 октября опубликовано исследование о том, что в округах с высоким процентом жителей, соблюдающих масочный режим (более 75%), к 20 октября не отмечено роста госпитализаций, в округах, где масочный режим соблюдался неудовлетворительно (менее 25% жителей носили маски) рост госпитализаций к середине октября превысил 200%.

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