Рост заражения коронавирусом может продлиться еще 2-3 недели

Она отметила, что регионы по разному входили в эпидпроцесс. Где-то заболеваемость COVID-19 начала расти сразу же после окончания летнего периода, где-то в сентябре-октябре. Поэтому и пик придется на разный период.

- О пике говорить еще преждевременно, так как ситуация оказалась крайне нестабильной. После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев, заболеваемость опять пошла вверх. Мы все еще находимся в фазе роста, и еще какое-то время он будет продолжаться, в основном, за счет регионов, - отметила Пшеничная.

Она напомнила, что с приходом устойчивых отрицательных температур циркуляция респираторных вирусов становится менее активной. Но как повлияют отрицательные температуры на вирус SARS-CoV2, сказать сложно, отмечает эксперт. Ведь этот вирус совсем новый.

Делать более детальные и долгосрочные прогнозы невозможно, так как на развитие эпидемиологического процесса влияет целый комплекс факторов, добавляет Пшеничная. Она отмечает, что часть жителей продолжает игнорировать рекомендованные меры профилактики, подвергая риску как себя, так и своих близких.

"Следует понять, что игнорирование элементарных мер профилактики позволяет вирусу беспрепятственно циркулировать среди населения, приводя к росту как заболеваемости, так и числа госпитализаций", - подчеркивает эксперт.

И добавляет, что, например, на сайте Университета Вандербильта (Нашвилл, штат Теннесси, США) 27 октября опубликовано исследование о том, что в округах с высоким процентом жителей, соблюдающих масочный режим (более 75%), к 20 октября не отмечено роста госпитализаций, в округах, где масочный режим соблюдался неудовлетворительно (менее 25% жителей носили маски) рост госпитализаций к середине октября превысил 200%.