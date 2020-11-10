Саммит ШОС одобрил Московскую декларацию

Главы государств-участников Шанхайской организации сотрудничества одобрили Московскую декларацию и другие документы по итогам прошедшего сегодня в режиме видеоконференции саммита.

Как ранее отметил президент РФ Владимир Путин, к мероприятию был подготовлен солидный пакет важных документов. В частности, в Московской декларации содержатся "консолидированные оценки обстановки на пространстве Шанхайской организации сотрудничества", а также "заданы ориентиры в деятельности ШОС на будущее.

По предложению Путина все документы саммита - Московская декларация и девять решений глав государств ШОС - были одобрены участниками.