СМИ: При доставке вакцины от Pfizer могут возникнуть трудности

Вакцину Pfizer надо хранить при сверхнизкой температуре, что затруднит ее доставку. Такое мнение высказал профессор Кембриджского университета Гордон Дуган, слова которого приводит британское агентство Press Association.

"Множество вакцин необходимо хранить при температуре около плюс четыре градуса или ниже, однако не при температуре минус 70 градусов, как того требует вакцина от Pfizer и BioNTech", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Напомним, ранее немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успехе третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. Она продемонстрировала эффективность более чем на 90% среди испытуемых.

Третья фаза клинических испытаний вакцины BNT162b2 началась 27 июля. В испытаниях участвовали около 43 тысяч человек. Заявку на регистрацию препарата планируют подать в ноябре.