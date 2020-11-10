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10.11.2020 04:38
Рубрика: В мире

СМИ: При доставке вакцины от Pfizer могут возникнуть трудности

Фото: AP Photo / Richard Drew Фото: AP Photo / Richard Drew
Фото: AP Photo / Richard Drew

Вакцину Pfizer надо хранить при сверхнизкой температуре, что затруднит ее доставку. Такое мнение высказал профессор Кембриджского университета Гордон Дуган, слова которого приводит британское агентство Press Association.

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
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"Множество вакцин необходимо хранить при температуре около плюс четыре градуса или ниже, однако не при температуре минус 70 градусов, как того требует вакцина от Pfizer и BioNTech", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Напомним, ранее немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успехе третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. Она продемонстрировала эффективность более чем на 90% среди испытуемых.

Третья фаза клинических испытаний вакцины BNT162b2 началась 27 июля. В испытаниях участвовали около 43 тысяч человек. Заявку на регистрацию препарата планируют подать в ноябре.

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