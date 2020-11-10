Страна станет чистой, когда мы научимся обращаться с нашими отходами

Отходы станут вторсырьем

Ликвидировать накопленный вред, оставленный на промышленных площадках, и наладить безопасную и эффективную работу с бытовым мусором - вот главные задачи федерального проекта "Чистая страна". От того, насколько успешно они будут решены, зависит достижение национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни россиян.

Чистота на производстве...

С накопленным ущербом экологии все ясно: необходимо полностью ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного вреда - таких выявлено 75. Если вовремя не принять меры, возможно повторение того, что произошло в Усолье-Сибирском, когда для предотвращения экологической катастрофы государству пришлось объединить усилия минобороны, МЧС, Росатома и других специалистов. Работы растянутся на четыре года и будут стоить бюджету, по оценкам Росприроднадзора, до 2 млрд рублей.

...и в быту

Полной ликвидации подлежат свалки в городах, а вывоз твердых коммунальных отходов на полигоны должен быть сокращен в два раза. Сейчас каждый год мы оставляем после себя, по данным Счетной палаты, 65 млн тонн твердых отходов. До 90 процентов этой массы отправляется на захоронение, а к 2030 году весь мусор будет сортироваться.

10 контейнеров — это максимальное число для одной площадки сбора твердых коммунальных отходов. Кроме того, на ней могут располагаться еще два бункера для крупногабаритных предметов.

Для этого потребуется реформа всей отрасли обращения с отходами. Как объяснили в минприроды, новым стандартом работы станут единые требования к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов. "Едиными требованиями вводятся обязательные условия строительства и эксплуатации мусоросортировочных комплексов для раздельной сортировки смешанных отходов и тех, что накоплены раздельно, - сообщили в министерстве. - Создаются условия выделения из состава отходов максимально возможного количества компонентов для вовлечения во вторичный оборот". Все новые объекты "мусорной отрасли" должны соответствовать этим правилам. Построенные до 2021 года получат пять лет на модернизацию.

Инструкция

Что запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором

Эффективная переработка твердых коммунальных отходов возможна только при условии, что люди, выбрасывая мусор, будут соблюдать простые правила. Что нельзя помещать в контейнер, стоящий во дворе дома:

- горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед;

- осветительные приборы и электролампы;

- приборы, содержащие ртуть;

- батарейки;

- автомобильные аккумуляторы;

- медицинские отходы;

- строительные отходы от ремонта;

- растительные отходы, в том числе навоз;

- шины, покрышки.

Крупногабаритные отходы надо оставлять на специальной площадке. "Все эти предметы могут повредить сами контейнеры, привести к поломке мусоровозов или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, они опасны для жизни и здоровья работников, участвующих в процессе вывоза накопленного мусора", - объяснили в пресс-службе "Российского экологического оператора".

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Как часто должны вывозить мусор

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами обязан ежедневно вывозить содержимое мусорных баков при среднесуточной температуре воздуха выше 5 градусов. Когда же похолодает, допускается забирать мусор раз в три дня.

Если контейнеры заполняются быстрее, а разместить дополнительные на той же площадке уже нельзя, единственный вариант - расширять площадки для сбора мусора. Сделать это могут либо собственники многоквартирного дома, либо местные власти.

Всего, по данным РЭО, в России установлены около 1,3 млн контейнеров для смешанных отходов и еще почти 48 тысяч емкостей для раздельного сбора мусора.

Как правильно и без последствий распорядиться крупногабаритным и строительным мусором? Вся информация по данному Qr-коду.