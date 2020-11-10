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10.11.2020 08:10
Рубрика: В мире

Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде

Фото: AFP/Brendan Smialowski Фото: AFP/Brendan Smialowski
Фото: AFP/Brendan Smialowski

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать шокирующие данные о голосовании в Неваде, которая оказалась очагом фальшивых бюллетеней. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
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По его словам, глава Американского консервативного союза Мэтт Шлапп и сопредседатель предвыборного штаба Трампа в Неваде Адам Лаксальт выявили вещи, которые, "когда будут опубликованы, окажутся абсолютно шокирующими", - цитирует ТАСС Трампа.

Кроме того, хозяин Белого дома заявил, что в штате Пенсильвания его сторонникам не позволяют следить за процессом подсчета голосов. Президент также выразил уверенность, что одержит большую победу в штате Джорджия, "как это было в ночь выборов".

Президентские выборы в США состоялись третьего ноября. Официально их результаты еще не объявлены, подсчет голосов продолжается, но ряд американских СМИ прогнозирует победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. Республиканец Дональд Трамп не признал поражения. Он сообщил о нарушениях в ходе выборов со стороны демократов, пообещав отстаивать свою позицию в суде. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

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