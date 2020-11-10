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10.11.2020 13:39
Рубрика: В мире

Украина готовится выселять граждан РФ

Текст: Петр Лихоманов
В понедельник, 9 ноября, кабинет министров Украины подал в Верховную раду законопроект, который позволит интернировать - принудительно задерживать, переселять и иными способами ограничивать свободу передвижения - граждан России. Эта инициатива полностью соответствует риторике официального Киева, свидетельствующей о подготовке к выходу из Минских соглашений.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Закон №4327 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период" уже опубликован на сайте украинского парламента. Документ предлагает "выявление на территории Украины граждан государства, угрожающего нападением или осуществляющего агрессию, которые представляют угрозу национальной безопасности в связи с таким нападением или агрессией", а также информирование Генштаба украинской армии о таких людях "для решения вопроса об интернировании с учетом реальных и потенциальных военных угроз национальной безопасности". Непосредственно выселением должны будут заниматься Вооруженные силы Украины (ВСУ), а выявлением - Служба безопасности Украины (СБУ).

Фото: Стрингер/ РИА Новости
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Закон должен начать действовать в некий "особый период", под которым, вероятно, понимается горячая фаза гражданского конфликта на Украине. Учитывая же, что "государством-агрессором" на Украине официально именуется Россия, закон в первую очередь коснется мирных жителей Донбасса (ДНР и ЛНР), вступивших в гражданство России (по состоянию на начало сентября таковых насчитывало более 300 тысяч человек), а также россиян, проживающих на остальной территории Украины.

Авторами законопроекта называются премьер-министр Денис Шмыгаль и девять депутатов парламента, но идейным вдохновителем, вероятно, является вице-премьер и представитель заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников. Именно этот львовский адвокат, который в теории должен работать над выполнением Украиной Минских соглашений, занимается их торпедированием и использует в своих выступлениях исключительно оскорбительную и воинственную риторику по отношению к России, народным республикам Донбасса и их населению. Не так давно он назвал Донецк и Луганск "раковой опухолью", которую можно вылечить и оперативным путем, а также развивал планы этнических чисток на "неконтролируемых территориях".

В целом риторика украинской верхушки по отношению к Донбассу за минувший месяц стала откровенно "ястребиной". Зеленский, за день до того как у него был выявлен коронавирус, во время посещения позиций ВСУ в Луганской области пожелал и пообещал украинским военным обязательно вернуть Донбасс, очевидно - силовым путем. В свою очередь представитель Киева в ТКГ Леонид Кравчук прямо заявил, что Украина выйдет из Минских соглашений, если ее желание первым делом получить под контроль границу с Россией не будет удовлетворено.

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Эскалация воинственных настроений в Киеве началась после визита Зеленского в Великобританию, где тот отчитался о своих планах перед главой MI6, и усилилась после его поездки в Турцию, с которой был заключен ряд соглашений в военной и разведывательной сфере. Конфликт в Нагорном Карабахе, в котором Киев целиком встал на сторону Баку, а также возможный приход в Белый Дом кандидата от демократов (Байдена Зеленский успел поздравить даже раньше Порошенко) вселили в правящую верхушку и "патриотов" новые надежды на силовое решение конфликта. Они уже озвучивают в СМИ заявления о возможности наступления на республики. О такой необходимости и появившихся возможностях заявил главарь неонацистского батальона "Азов" и партии "Национальный корпус" (экстремистские группировки, запрещены в РФ) Андрей Билецкий.

Между тем перемирие, которым хвастался Зеленский перед местными выборами, фактически окончилось: ВСУ почти открыто ведут в последние дни обстрелы позиций народной милиции ДНР, сообщается о погибших в рядах защитников республик. Также представители Донецка и Луганска говорят о накоплении ВСУ военной техники и личного состава на линии разграничения, явно выходящем за рамки плановой ротации. На этом фоне законопроект об интернировании граждан России является логичным шагом перед "размораживанием" гражданского конфликта на Украине.

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