Новости

Открыт прием заявок на возврат денег за билеты на Олимпиаду в Токио 10:12
В трех провинциях Таиланда произошли наводнения 10:10
Украина хочет ввести санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму 10:01
Онкологи назвали главный симптом появления рака кожи 09:56
Еще 3663 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:44
Эксперт: Контактные линзы не снижают риск заражения коронавирусом 09:32
Мошенники предлагают россиянам заработать на нефти и газе 09:05
Доктор объяснил, почему важно увлажнять воздух во время эпидемии 08:58
МИД РФ оценил признание Азербайджаном вины в уничтожении российского Ми-24 08:56
Бразильский Джон Леннон совершил дерзкий побег из полицейского участка 08:43
Песков рассказал о работе над договоренностью по Карабаху 08:32
Врач объяснила, какой признак на лице требует срочной помощи 08:26
Москву отметили международной премией за достижения в городском развитии 08:18
Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде 08:10
Мужчина открыл стрельбу в хабаровской гостинице 07:59
Шесть Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Карабах 07:56
Мясников развеял распространенное заблуждение о высокой температуре 07:49
В Солнечногорске задержан подозреваемый в убийстве двух женщин 07:46
В Казани при пожаре погибли пять человек 06:41
Роспотребнадзор: Заражение COVID-19 в кафе через еду маловероятно 06:26
Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 40 регионах России 05:59
Трамп: При Байдене вакцину от COVID-19 мы ждали бы еще четыре года 05:48
Уволенный глава Пентагона напомнил Трампу о своих достижениях 05:35
На Камчатке истребители МиГ-31БМ перехватили самолет-"нарушитель" 05:33
Спрей от коронавируса успешно испытали на животных 05:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
10.11.2020 10:01
Рубрика: В мире

Украина хочет ввести санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму

Текст: Александр Гусаров

Процесс международного признания Крыма в качестве неотъемлемой части Российской Федерации продолжает вызывать острую изжогу в Киеве. Как сообщили украинские СМИ, анонсированное решение Никарагуа открыть почетное консульство на российском полуострове - первого иностранного дипломатического представительства в Крыму с 2014 года - может привести к введению санкций Украины против этой центральноамериканской страны.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
С небес на землю: как Украина разрушила свой оборонный комплекс

Известно, что ранее Киев уже направлял ноту протеста Никарагуа по этому поводу. Не помогло. Теперь же украинские власти готовятся ввести секторальные санкции против Манагуа. Такое предложение, как сообщается, рассматривается в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. "Проект предусматривает внесение предложений по применению жестких секторальный санкций против Республики Никарагуа в ответ на откровенно противоправные действия ее правительства против интересов национальной безопасности нашего государства", - заявил на заседании украинского правительства вице-премьер Алексей Резников.

По его словам, санкции против Никарагуа, которое планирует в ближайшее время открыть в Симферополе почетное консульство, станут "четким сигналом официального послания украинского народа отдельным правительствам". Для введения рестрикций их должны одобрить СНБО, Верховная Рада и президент Владимир Зеленский.

Заметим, что опыт введения Украиной санкций против отдельных стран у Киева уже имеется. Правда, скорее печальный и дающий негативный эффект для украинской экономики. Так, попытка введения санкций против России обернулась многомиллиардными потерями для самих же украинцев. В случае же с Никарагуа никакого эффекта и ожидать не стоит, ведь товарооборот между Незалежной и Манагуа ничтожен. Поэтому и ожидать, что громко заявленные Киевом "секторальные санкции" смогут сдержать расширение иностранного дипломатического присутствия в Крыму не приходится.

В мире экс-СССР Украина В мире Северная и Центральная Америка Никарагуа

Главное сегодня

Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 000 миротворцев
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении
Врач оценил вероятность новой волны коронавируса
В Крыму откроется первое зарубежное консульство
Роспотребнадзор: Заражение COVID-19 в кафе через еду маловероятно
Посол Южной Кореи: Большое значение имеет углубление взаимопонимания между Россией и РК
Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на COVID