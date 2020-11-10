Украина хочет ввести санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму

Процесс международного признания Крыма в качестве неотъемлемой части Российской Федерации продолжает вызывать острую изжогу в Киеве. Как сообщили украинские СМИ, анонсированное решение Никарагуа открыть почетное консульство на российском полуострове - первого иностранного дипломатического представительства в Крыму с 2014 года - может привести к введению санкций Украины против этой центральноамериканской страны.

Известно, что ранее Киев уже направлял ноту протеста Никарагуа по этому поводу. Не помогло. Теперь же украинские власти готовятся ввести секторальные санкции против Манагуа. Такое предложение, как сообщается, рассматривается в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. "Проект предусматривает внесение предложений по применению жестких секторальный санкций против Республики Никарагуа в ответ на откровенно противоправные действия ее правительства против интересов национальной безопасности нашего государства", - заявил на заседании украинского правительства вице-премьер Алексей Резников.

По его словам, санкции против Никарагуа, которое планирует в ближайшее время открыть в Симферополе почетное консульство, станут "четким сигналом официального послания украинского народа отдельным правительствам". Для введения рестрикций их должны одобрить СНБО, Верховная Рада и президент Владимир Зеленский.

Заметим, что опыт введения Украиной санкций против отдельных стран у Киева уже имеется. Правда, скорее печальный и дающий негативный эффект для украинской экономики. Так, попытка введения санкций против России обернулась многомиллиардными потерями для самих же украинцев. В случае же с Никарагуа никакого эффекта и ожидать не стоит, ведь товарооборот между Незалежной и Манагуа ничтожен. Поэтому и ожидать, что громко заявленные Киевом "секторальные санкции" смогут сдержать расширение иностранного дипломатического присутствия в Крыму не приходится.