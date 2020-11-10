Украинец обокрал Microsoft ради Tesla

Департамент юстиции США сообщил о том, что гражданин Украины Владимир Квашук, который украл у бывшего своего работодателя в лице Microsoft более 10 млн долларов в цифровой валюте, приговорен к 9 годам тюрьмы.

Уточняется, что Квашук работал в корпорации в период с 2016 по 2018 годы и занимался тестированием платформы онлайн-продаж. Используя свое положение, 26-летний мужчина перепродавал в интернете подарочные карты с дополнительной наценкой. Помимо собственной учетной записи, Квашук совершал хищения и через аккаунты коллег.

На украденные за время работы в Microsoft деньги Квашук купил дом на берегу озера за 1,6 млн долларов и электромобиль Tesla за 160 тысяч долларов (судя по всему, речь идет о топовой версии кроссовера Model X).

Квашук дал показания на суде, что не собирался обманывать Microsoft. Он утверждал, что работает над специальным проектом в интересах компании. Присяжные совещались около пяти часов после пятидневного суда, прежде чем вынести обвинительный вердикт.

В итоге украинца обязали выплатить 8,3 млн долларов в качестве возмещения ущерба. Также после освобождения ему грозит депортация на родину.