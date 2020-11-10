Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.11.2020 19:30
Рубрика: Легковые авто

Украинец обокрал Microsoft ради Tesla

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Департамент юстиции США сообщил о том, что гражданин Украины Владимир Квашук, который украл у бывшего своего работодателя в лице Microsoft более 10 млн долларов в цифровой валюте, приговорен к 9 годам тюрьмы.

Фото: Пресс-служба Tesla.
Власти Германии оштрафуют Tesla на 12 млн евро

Уточняется, что Квашук работал в корпорации в период с 2016 по 2018 годы и занимался тестированием платформы онлайн-продаж. Используя свое положение, 26-летний мужчина перепродавал в интернете подарочные карты с дополнительной наценкой. Помимо собственной учетной записи, Квашук совершал хищения и через аккаунты коллег.

На украденные за время работы в Microsoft деньги Квашук купил дом на берегу озера за 1,6 млн долларов и электромобиль Tesla за 160 тысяч долларов (судя по всему, речь идет о топовой версии кроссовера Model X).

Квашук дал показания на суде, что не собирался обманывать Microsoft. Он утверждал, что работает над специальным проектом в интересах компании. Присяжные совещались около пяти часов после пятидневного суда, прежде чем вынести обвинительный вердикт.

В итоге украинца обязали выплатить 8,3 млн долларов в качестве возмещения ущерба. Также после освобождения ему грозит депортация на родину.

#Tesla