"Урал": как собирают единственный в мире полноприводный мотоцикл

Не секрет, что мотоциклы "Урал" пользуются постоянным спросом в США. Купить их можно и в России, правда, на всю страну только четыре официальных дилера. На You-Tube-канале 808 вышло видео, в котором рассказывается, кто, где и как собирает единственный в мире полноприводный мотоцикл.

Производство "Уралов" по-прежнему осуществляется на Ирбитском мотоциклетном заводе, расположенном в городе Ирбит в Свердловской области. Во советские времена на предприятии работало примерно 10 тысяч сотрудников, сейчас же трудоустроено 150 человек.

После развала СССР завод переживал непростые времена, осенью 2000 года было отключено электричество, зимой не собрали ни одного "Урала". Предприятие было выкуплено тремя бывшими топ-менеджерами компании, которые вложили в модернизацию мощностей 12 миллионов рублей и приступили к выпуску мотоциклов, в 2006 году, например, было собрано 1755 экземпляров, все из которых отправились за границу.

С 2009 года на сайте марки публикуется отчёт о том, как изменился "Урал" за прошедшие 12 месяцев.

На ИМЗ налажен выпуск двух моделей: "Сити" (СТ) и Gear Up. Обе оснащены двигателем объёмом 745 см3 мощностью 41 л.с., механической коробкой передач.

"Сити" - городская версия укомплектована 18-дюймовыми колёсами, Gear Up - внедорожная, главная изюминка которой не только в увеличенном на дюйм диаметре обода, а в кардане, который передаёт крутящий момент на колесо коляски, - таким образом реализуется система полного привода, точнее - 2WD. "Урал" - единственный мотоцикл в мире, имеющий такое подспорье на бездорожье.

В день собирается 5-6 мотоциклов, как правило, все делаются под конкретного заказчика.

Цена "Сити" - 798 000 рублей, "Урал" Gear Up стоит 879 000 рублей. Цены указаны за базовые модели, которые можно выкрасить в любой цвет и оснастить допоборудованием из широкого каталога.

В России у "Урала" только четыре официальных дилера, в США же дистрибьюторская сеть насчитывает 50 представителей.