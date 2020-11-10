В Армению прилетели 200 российских миротворцев

Двенадцать транспортных самолетов Ил-76 ВСК России приземлились в Армении с военнослужащими, техникой и грузами 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. По данным Минобороны РФ, в течение вторника на Южный Кавказ в общей сложности прибыли уже более 200 наших солдат и офицеров, а также бронетранспортеры, бронированные автомобили и средства связи.

Известно, что согласно договоренностям руководителей Азербайджана, Армении и России, в Нагорном Карабахе будет развернут наш миротворческий контингент. Всего 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Его основу как раз составляют подразделения 15-й бригады из-под Самары. Это единственное в Вооруженных силах РФ соединение "голубых касок".

Известны их задачи в Нагорном Карабахе. Они командированы туда для предотвращения новых стычек контроля между конфликтующими сторонами и контроля за выполнения ими режима прекращения огня. Российские военные расставят вдоль линии соприкосновения азербайджанских и армянских подразделений и в Лачинском коридоре свои наблюдательные посты. А также будут вести патрулирование в этом регионе. Для управления миротворческой операцией около города Степанакерт будет развернут штаб миротворческих сил.