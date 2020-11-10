В Казани завели дело о гибели пяти человек при пожаре

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Казани после гибели пятерых мужчин при пожаре.

Как сообщили в прокуратуре республики, на место трагедии выезжали прокурор Казани Олег Дроздов, районный прокурор Эльдар Сабиров, а также прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Расследование уголовного дело взято надзорным органом взято на особый контроль.

Пожар в здании бывшей заводской проходной на улице Адмиралтейской произошел минувшей ночью. Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС РФ по Татарстану, сообщение о возгорании поступило около четырех часов утра. Огонь охватил помещение площадью около 100 кв. метров на втором этаже двухэтажной неэксплуатируемой постройки.

На ликвидацию горения спасателям потребовалось около получаса. В ходе тушения были обнаружены тела пяти мужчин. Их личности устанавливаются.