В России продают уникальный ГАЗ "Атаман", выпущенный в одном экземпляре

В Нижнем Новгороде на продажу выставили полноприводный ГАЗ-2308 "Атаман" в отличном состоянии за 1 250 000 рублей. Автор объявления, размещённого на "Авито", утверждает, что таких в мире больше нет.

ГАЗ-2308 "Атаман" был выпущен в 2000 году и хранился исключительно в гараже. За 20 лет бережной эксплуатации пикап намотал чуть больше 27 тысяч километров.

Модель оснащена бензиновым двигателем 2.7 литра мощностью 160 л.с. (данные завода-изготовителя), механической коробкой передач и системой полного привода с понижающей передачей и блокировкой дифференциала.

"Живых" экземпляров "Атамана" в России практически не осталось, а автомобиль в объявлении и вовсе уникален: он имеет кузов, изготовленный из стеклопластика, - такая модификация была выпущена Горьковским автозаводом в единственном экземпляре.

Сколько "Атаманов" было произведено на ГАЗе в период с 1996 по 2000 года в рамках опытных партий, неизвестно. Примерный тираж - несколько десятков.