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В Россию пришел новый кнопочный "бабушкофон" Nokia дешевле 4000 рублей

Текст:   Антон Благовещенский
10.11.2020,  
13:04

Компания HMD Global начала продажи на российском рынке кнопочного телефона Nokia 215 4G, способного работать в сетях четвертого поколения и передавать голос высокой четкости благодаря поддержке VoLTE.

Nokia 215 4G. Фото: HMD Global

В телефоне также предустановлены приложения Facebook, "Оксфордский словарь" и игра "Змейка", предусмотрен FM-радиоприемник, работающий как с наушниками, так и без них.

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У аппарата есть "старший брат" - Nokia 225 4G. Эта модель отличается наличием камеры на задней панели. В остальном "бабушкофоны" схожи по характеристикам: они имеют экраны 2,4 дюйма, аккумуляторы емкостью 1150 мАч, слоты для карт памяти и SIM-карт.

Nokia 225 4G. Фото: HMD Global

Стоимость Nokia 215 4G составляет 3390 рублей, Nokia 225 4G обойдется в 3890 рублей. Официальный анонс моделей состоялся в октябре.

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