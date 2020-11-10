В Сингапур будут пускать только при наличии отрицательного теста на COVID-19

На сайте минздрава отмечается, что ситуацию с коронавирусом в стране удалось "взять под контроль". И теперь необходимо снова открыть границы, что сохранить за Сингапуром статус авационного узла, что имеет большое значение для местного бизнеса. Но делать это нужно с осторожностью, чтобы не создавать угроз для здоровья населения.

В связи с этим от путешественников, которые не являются гражданами или постоянными жителями Сингапура, будут требовать отрицательный результат теста на COVID-19. Это правило относится как к тем, чьей целью является Сингапур, так и тем, кто лишь намерен сделать тут пересадку. Исключение сделано для прибывающих из "стран с низким риском распространения коронавируса". В их число входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Новая Зеландия, Китай, а также Гонконг, Макао и Тайвань. Такие путешественники должны будут пройти тест по прибытии, либо отправится на 7-дневную изоляцию на дому. Для всех остальных условия более строгие, они включают двухнедельную изоляцию с обязательным тестом на коронавирус по окончанию карантина.

Напомним, Сингапур с 23 марта полностью закрыл границы для въезда иностранцев, не имеющих вида на жительство или постоянного разрешения на работу. В стране существует около 600 клиник, где можно пройти обследование на коронавирус.