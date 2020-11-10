Новости

"Спартак" сыграет с "Динамо" в 1/8 финала Кубка России по футболу 16:08
На западе Москвы на шоссе упала плита 15:57
Алкоголь и снотворное: результаты вскрытия тела дочери актера Конкина 15:55
Создатели "Мстителей" снимут ремейк вьетнамского боевика с Прэттом 15:41
Саммит ШОС одобрил Московскую декларацию 15:31
Захарова: Глава МИД Азербайджана вновь принес извинения за сбитый вертолет 15:23
Беглов предупредил о новых ограничениях из-за роста числа заболевших 15:15
Джерард Батлер вернется в четвертой части "Падения" 15:08
Организациям Москвы рекомендовано ввести QR-коды 14:59
В Сингапур будут пускать только при наличии отрицательного теста на COVID-19 14:57
В Московском зоопарке родился второй за год детеныш львинохвостой макаки 14:52
Экс-главу Выборгского района Ленобласти обвинили в похищении людей 14:44
В Москве проведение выставок и лекций переводят в онлайн 14:39
В Москве из-за коронавируса закрываются детские центры 14:39
Жителя Казани лишили прав за езду на самокате в нетрезвом виде 14:29
Туризм в Москве потерял 270 млрд рублей 14:20
Столица сэкономила на покупке зимнего реагента 14:18
Москвичи погасили долги, накопленные за пандемию 14:07
В России запущен портал-навигатор по нацпроектам 14:01
Вышел трейлер комедии Hulu с Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис 13:59
Французские парфюмеры создали духи с ароматом Коми 13:53
Вышел трейлер фантастического хоррора с Брюсом Уиллисом "Разрыв" 13:50
В столице новогоднюю подсветку включат в середине декабря 13:48
Ростехнадзор назвал причину аварии на ТЭЦ-3 в Норильске 13:46
Президент Болгарии: Коррупция заменила в стране идеологию 13:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
10.11.2020 14:57
Рубрика: В мире

В Сингапур будут пускать только при наличии отрицательного теста на COVID-19

Текст: Юрий Когалов
Власти Сингапура вводят новое требование к прибывающим в страну иностранцам. Начиная с 17 ноября они будут обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в страну. Об этом проинформировали министерстве здравоохранения Сингапура.

На сайте минздрава отмечается, что ситуацию с коронавирусом в стране удалось "взять под контроль". И теперь необходимо снова открыть границы, что сохранить за Сингапуром статус авационного узла, что имеет большое значение для местного бизнеса. Но делать это нужно с осторожностью, чтобы не создавать угроз для здоровья населения.

Фото: iStock
В Сингапуре впервые с начала пандемии возобновят морские круизы

В связи с этим от путешественников, которые не являются гражданами или постоянными жителями Сингапура, будут требовать отрицательный результат теста на COVID-19. Это правило относится как к тем, чьей целью является Сингапур, так и тем, кто лишь намерен сделать тут пересадку. Исключение сделано для прибывающих из "стран с низким риском распространения коронавируса". В их число входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Новая Зеландия, Китай, а также Гонконг, Макао и Тайвань. Такие путешественники должны будут пройти тест по прибытии, либо отправится на 7-дневную изоляцию на дому. Для всех остальных условия более строгие, они включают двухнедельную изоляцию с обязательным тестом на коронавирус по окончанию карантина.

Напомним, Сингапур с 23 марта полностью закрыл границы для въезда иностранцев, не имеющих вида на жительство или постоянного разрешения на работу. В стране существует около 600 клиник, где можно пройти обследование на коронавирус.

В мире Юго-Восточная Азия Сингапур Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
О чем договорились президенты России, Армении и Азербайджана. Главное
ЦБ рекомендовал установить лимиты на снятие наличных в кассах магазинов
За сутки в России подтверждено 20 977 случаев COVID-19 в 85 регионах
Захарова: Москва ждет результатов расследования инцидента с российским Ми-24
Посол Южной Кореи: Большое значение имеет углубление взаимопонимания между Россией и РК
Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на COVID