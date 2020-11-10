Видео: Renault Twingo ловко запрыгнул на бетонный отбойник

Это коротенькое видео даст долгожданный ответ на вопрос, годами мучавший многих автомобилистов по всему миру: как малолитражки с минимальным дорожным просветом ухитряются запрыгивать на отбойники высотой в метр и повисать на них? С долгого разгона? После прыжка с трамплина? Нет, нет и еще раз нет.

Как можно понять по видео с Renault Twingo, делается это так: на мокром шоссе водитель должен потерять управление и в панике сбросить скорость, уходя в вираж на встречную полосу. Далее на скорости 25-30 км/ч нужно подъехать к бетонному отбойнику под углом 45 градусов (колеса при этом должны быть вывернуты в сторону заноса, т. е. перпендикулярно отбойнику) и убрать ногу с педали газа.

Наезд передним колесом на пологое основание отбойника подбросит машину чуть вверх, а небольшая скорость позволит подпрыгнуть. И вуаля - машина беспомощно лежит брюхом на бетонном блоке, продолжая вращать колесами. Если вы действовали по инструкции, то все обязательно получится. Теперь можете спокойно ждать эвакуатор и наслаждаться вниманием водителей и пассажиров проезжающего мимо транспорта.