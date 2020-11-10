Владимир Путин назвал гарантию безопасности России

Ядерная "триада" остается важнейшей гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности. Модернизация стратегических ядерных сил продолжится, но в гонку вооружений наша страна втягиваться не будет. Об этом президент Владимир Путин заявил в Сочи, открывая серию совещаний с руководством минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

"Несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная "триада" остается важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России. А если смотреть шире, то и глобальной стабильности", - подчеркнул Владимир Путин. "Сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, по сути, делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении нашей страны", - добавил он.

Но нужно учитывать и целый ряд потенциальных, опасных внешних факторов. В Европе расширяется военное присутствие НАТО вблизи российских границ. На предложение Москвы снизить военную активность в период эпидемии альянс вообще не отреагировал, заметил Путин. Наоборот, интенсивность полетов авиации и действий флотов натовских стран только выросла.

Произошли существенные изменения в концептуальных подходах к использованию ядерного оружия, закрепленных в документах стратегического планирования США. В американской ядерной доктрине зафиксирована возможность применения ядерного оружия в ответ на использование неядерных средств. При этом условия применения ядерного оружия неконкретизированы, а Россия заявлена как главный военный противник. "Кстати, абсолютно безосновательно", - заметил президент.

"Система контроля над вооружениями откровенно расшатывается, деградирует", - констатировал Путин. Вслед за прекращением действия по инициативе США ДРСМД Вашингтон заявил о намерении выйти из Договора по открытому небу. А до этого вышел из договора по ПРО. Неясной остается и судьба последнего фундаментального договора в области ограничения стратегических, наступательных вооружений - Договора СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Между тем этот документ обеспечивает необходимый уровень прозрачности арсеналов стратегических ядерных вооружений и сдерживает их неконтролируемую гонку. "Поэтому мы и предложили продлить его в том виде, как он был подписан сторонами, хотя бы для того, чтобы иметь время для дальнейшей работы над ним", - напомнил Путин.

Система контроля над вооружениями откровенно расшатывается, деградирует

Россия последовательно выступает за укрепление и совершенствование механизмов обеспечения стратегической стабильности и режимов контроля над вооружениями. "Американским партнерам переданы, например, наши предложения по выработке нового "уравнения безопасности", - сообщил президент. Оно учитывает все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. "При этом особое внимание уделяется средствам нанесения так называемого первого удара, что, на наш взгляд, вообще недопустимо", - сказал он.

"Российские предложения закладывают основу для продолжения комплексного диалога с США о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями", - сказал Путин. В Указе "Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" четко прописаны условия, при которых может быть принято решение о применении ядерного оружия, заметил он. Это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности. Применение возможно в ответ на ядерное нападение в отношении России.

"Учитывая современные военно-политические риски, мы будем и дальше заниматься модернизацией стратегических ядерных сил, планомерно укреплять все их составляющие", - объявил президент. В армию и на флот в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы. Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 82 процента. На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард". Около половины соединений РВСН получили новейшие комплексы "Ярс". По графику идет испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", а в состав ВМФ введена головная подлодка нового проекта "Борей-А".

Россия будет поддерживать свой ядерный потенциал на уровне необходимой достаточности

Россия будет поддерживать свой ядерный потенциал на уровне необходимой достаточности, заявил Путин. По ряду стратегических вооружений наша страна ушла далеко вперед других ведущих военных держав, сказал он. Впервые в истории Россия выступила не в роли догоняющего, а сама предложила такие образцы, которые на годы и даже на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а некоторые просто не имеют равных в мире и, скорее всего, еще долго не будут иметь аналогов, подчеркнул президент. Но в изматывающую гонку вооружений намерения и необходимости втягиваться нет. "У нас есть все необходимые стратегические силы для надежной защиты интересов России", - заключил он.

Память

Названы имена погибших в Армении летчиков

Участники совещания почтили минутой молчания погибших летчиков. Вертолет Ми-24 был сбит 9 ноября над Арменией у границы с Азербайджаном. "Погибли наши товарищи - летчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич, - сказал президент. - Пострадал и летчик-оператор - штурман звена. Пожелаем ему скорейшего выздоровления".

"Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет проведено тщательное расследование в рамках возбужденного уголовного дела, виновные будут наказаны",- заявил Путин и попросил министра обороны оказать помощь семьям погибших.