Власти Ливана вводят повторный локдаун в стране с 14 по 30 ноября

Сегодня соберется на заседание в президентском дворце Баабда Высший совет обороны Ливана, чтобы принять решение о введении в стране повторного локдауна. Об этом сообщил телеканал LBCI. По его информации, межведомственный штаб по борьбе с пандемией коронавируса рекомендовал властям ввести полный локдаун с 14 по 30 ноября.

Ранее и. о. министра здравоохранения республики Хамад Хасан призвал усилить меры по борьбе с COVID-19. По его словам, в государственных больницах больше нет свободных коек в реанимационных отделениях. "Понятно, что граждане сталкиваются сейчас с большими экономическими и социальными трудностями, но нам лучше закрыть страну на две недели в ноябре, чем вводить локдаун на весь декабрь", - отметил он.

При этом и. о. глава Минздрава сообщил, что попросил министерство обороны обеспечить запасами продовольствия на две недели наиболее нуждающиеся слои населения. Кроме того, полиция и армейские патрули будут строго следить за соблюдением ограничений на перемещение в городах и населенных пунктах. "Локдаун должен быть успешным, чтобы выиграть битву со второй волной коронавируса", - подчеркнул Хасан.

Напомню, с 16 марта по конец мая Ливан был закрыт от внешнего мира, однако, согласно источникам LBCI, на этот раз правительство не намерено прерывать воздушное сообщение. С 1 ноября власти уже возобновили действие комендантского часа с 21:00 (22:00 мск) до 05:00 (06:00 мск). МВД республики изолировало также 115 городов и поселков, где введен режим чрезвычайного санитарного положения.

Согласно статистике, за сутки в стране было инфицировано 1 119 граждан, девять человек умерли. Всего с 21 февраля COVID-19 был выявлен у 95 355 ливанцев, от инфекции излечились 51 728 человек, а число смертельных исходов составило 723. В настоящий момент в критическом состоянии в больницах находятся 305 пациентов.

Во всем мире накануне зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом за сутки. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ заявила о рекордном суточном росте числа инфицированных - 677 тысяч человек. Всего в мире их уже свыше 50,5 миллиона. Каждый пятый - житель США. Темпы распространения вируса растут.

Только за минувшие сутки в Штатах выявлено более 125 тысяч новых случаев. На втором месте в мире Индия - почти 9 миллионов заболевших. На третьем - Бразилия - более 5,5 миллиона.

Ухудшается ситуация в Европе. На континенте лидирует Франция. Как по количеству инфицированных - почти миллион 900 тысяч - так и по динамике распространения - 87 тысяч новых случаев в сутки.