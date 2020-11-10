Володин: Достигнутые по Карабаху договоренности восстановят мир в регионе

10 ноября президент России Владимир Путин принял важное решение - совместно с лидерами Азербайджана и Армении он подписал заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, а также о развертывании там российского миротворческого контингента.

"Решения, принятые нашим президентом, позволят прекратить кровопролитие и сохранить жизни людей", - говорится в сообщении председателя Госдумы Вячеслава Володина, опубликованном на сайте нижней палаты парламента. Он также отметил, что эти меры способны восстановить мир в приграничных с Россией территориях.

Российским миротворцами предстоит важная и "сложная миссия - обеспечение мира в регионе", добавил Володин.