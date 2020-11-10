Путин заявил о полном прекращении огня в Карабахе

"Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 00:00 мск 10 ноября 2020 года", - заявил российский лидер. РФ исходит из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов.

В телеобращении, которое транслировалось на телеканале "Россия 24", Путин рассказал о достигнутых договоренностях. По его словам, внутренне перемещенные лица и беженцы вернутся на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Договор также предполагает обмен военнопленными и телами погибших.

Кроме того, с подписанием совместного заявления глав России, Армении и Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха в регионе будут разблокированы все транспортные узлы. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов пограничной службы России.

"Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с республикой Армения, развертывается миротворческий контингент РФ", - отметил Путин.