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10.11.2020 02:12
Рубрика: Власть

Путин заявил о полном прекращении огня в Карабахе

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

"Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 00:00 мск 10 ноября 2020 года", - заявил российский лидер. РФ исходит из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов.

Фото: Алексей Никольский/ ТАСС
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В телеобращении, которое транслировалось на телеканале "Россия 24", Путин рассказал о достигнутых договоренностях. По его словам, внутренне перемещенные лица и беженцы вернутся на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Договор также предполагает обмен военнопленными и телами погибших.

Кроме того, с подписанием совместного заявления глав России, Армении и Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха в регионе будут разблокированы все транспортные узлы. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов пограничной службы России.

"Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с республикой Армения, развертывается миротворческий контингент РФ", - отметил Путин.

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