Все о PlayStation 5: Sony ответила на вопросы о новой консоли

Sony опубликовала в блоге PlayStation гайд по PS5. Мировая премьера новой консоли, напомним, состоится 19 ноября.

В руководство включена информация о самой PlayStation 5, беспроводном контроллере DualSense, системных функциях, программном обеспечении и многом другом. Список вопросов не окончательный - он будет пополняться. Оставить их может любой пользователь.

Приведем несколько интересных фактов, опубликованных в гайде.

Главная разница между консолью PS5 и цифровым изданием консоли PS5 - отсутствие в последнем дисковода Ultra HD Blu-ray. Владельцы цифрового издания смогут покупать игры для PS5 и PS4 из PlayStation Store или получать доступ к играм через PlayStation Plus и PlayStation Now.

Обе модификации PS5 оснащены основанием, с помощью которого можно установить консоль либо вертикально, либо горизонтально. На старте продаж они будут доступны только в одном цветовом варианте; обе модификации будут поставляться с предустановленной бесплатной игрой.

В поддерживаемых играх PS5 игроки смогут удалять определенные режимы или данные, которые им больше не нужны, чтобы освободить место в памяти.

Переносить игры для PS5 на USB-накопитель нельзя - они должны храниться на внутреннем сверхскоростном накопителе SSD консоли для оптимального игрового процесса. Однако рассматриваются возможные способы сохранять (но не запускать) игры PS5 на USB-накопителе, которые могут быть добавлены с последующими обновлениями.

Производитель рекомендует пока не покупать высокоскоростной накопитель SSD M.2, который можно использовать для увеличения емкости хранилища. Его поддержка появится на PS5 во время очередного обновления системного программного обеспечения.

3D-звук будет работать во всех играх PS5 - даже простой многоканальный аудиосигнал будет звучать более объемно благодаря технологии Tempest 3D AudioTech.

Для консоли PS5 не требуется телевизор 4K. Поддерживаются разрешения 720p, 1080i, 1080p и 2160p.

Беспроводной контроллер DualSense включает технологию тактильной отдачи и адаптивные триггеры.

Еще больше информации о новой консоли - по ссылке.