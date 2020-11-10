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Вышел трейлер фантастического хоррора с Брюсом Уиллисом "Разрыв"

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    10.11.2020, 13:50
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ IGN Фото: youtube.com/ IGN
Фото: youtube.com/ IGN

Некогда большая голливудская звезда Брюс Уиллис совсем себя в последнее время не щадит. Чему подтверждение - размещенный на YouTube трейлер канадского фантастического фильма ужасов с рейтингом "R" Breach.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Сюжет вполне себе на злобу дня: спасаясь с Земли на межзвездном космическом корабле-ковчеге от глобальной пандемии, экипаж старшипа вынужден вступить в сражение с угрозой иного рода. А именно - с умеющим принимать любой облик инопланетным монстром, серьезно настроенным истребить остатки человечества, а их корабль "превратить в оружие". (Потенциальные зрители уже вовсю глумятся в комментариях под роликом.)

Режиссер - Джон Суитц (апокалиптический хоррор про всеобщий мор "Пандемия" 2016-го, прошлогодняя апокалиптическая фантастика "3022").

В других ролях: Коуди Кирсли ("Я - зомби"), Каллэн Мулвей ("Варкрафт", "Мстители: Финал"), Рэйчел Николс ("Звездный путь"), Тимоти В. Мерфи ("Настоящий детектив", "Сквозь снег"), Томас Джейн и Свен Теммел ("Касл").

Релиз - 18 декабря.

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