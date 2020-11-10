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10.11.2020 15:23
Рубрика: Власть

Захарова: Глава МИД Азербайджана вновь принес извинения за сбитый вертолет

Текст: Юрий Когалов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Азербайджана инцидент с уничтожением российского вертолета Ми-24 в небе над Арменией, тот еще раз принес России свои извинения. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RTVI.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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"Буквально только что состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим азербайджанским коллегой. Глава МИД Азербайджана вновь принес России извинения в связи с этим трагическим инцидентом", - сообщила дипломат. По ее словам, Москва вновь подчеркнула необходимость скорейшего, полноформатного расследования произошедшего.

Ранее Захарова уже отмечала, что возможность принятия каких-либо дальнейших шагов российская сторона будет рассматривать только после окончания расследования. Сам факт признания Баку своей вины в МИД РФ назвали позитивным. "Азербайджанской стороной даны заверения в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента, виновные будут наказаны", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, в понедельник около 17.30 по московскому времени Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении, "подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК". "Два члена экипажа вертолета погибли, еще один был эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", - сообщили в Минобороны РФ.

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