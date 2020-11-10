Захарова: В Нагорном Карабахе будут исключительно российские миротворцы

Он подчеркнула, что речь идет именно о миротворческих силах Российской Федерации, а не какой-либо иной страны. "Хотела бы еще раз обратить внимание на слова президента Российской Федерации, речь идет о российских миротворцах в зоне, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе", - отметила Захарова.

Согласно договоренности, достигнутой на переговорах президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Николы Пашиняна и главы Азербайджана Ильхама Алиева, там будет развернут российский миротворческий контингент в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Пребывать на территории Нагорного Карабаха они будут на протяжении пяти лет, при этом предусмотрено автоматическое продление еще на пять лет, если она из сторон за 6 месяцев до этого не выскажется против. Эти условия прописаны в совместном заявлении о прекращении огня в Карабахе, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

В нем также отмечается, что все военные действия прекращаются в 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года, а Армения и Азербайджан останавливаются на занимаемых ими позициях. Соглашение также предусматривает возвращение до 20 ноября Агдамского района Азербайджанской Республике, Кельбаджарского района - до 15 ноября, Лачинского района - до 1 декабря. По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Охранять маршрут будут российские миротворцы.