22-летний "Святогор" без пробега продают за миллион рублей

В Москве нашли "Москвич" "Святогор" 1998 года выпуска с нулевым пробегом, сейчас машина продается по цене 970 тысяч рублей.

Хэтчбек покрашен зеленой эмалью и находится в абсолютно первозданном состоянии - все детали родные и без износа. Этот экземпляр оснащен 1,6-литровым мотором ВАЗ-2106 мощностью 76 л.с., агрегатированным с 5-ступенчатой "механикой". "Святогоры" также существовали в модификациях с 2,0-литровым Renault F3R и 1,7-литровым УЗАМ.

Автомобиль сохранился в состоянии нового из-за трагической случайности: в 1998 году отец приобрел "Москвич" для сына, но жизнь того оборвалась - и машина все 22 года просто пылилась в гараже, пишет Drom.ru.

"Святогор" - это модернизированная модификация "Москвича-2141", появившегося в 1986 году. Снаружи он отличается рестайлинговой передней частью - с блок-фарами и указателями поворотов Hella. "Святогор" производился с 1997-го и вплоть до полной остановки завода АЗЛК в 2001 году.