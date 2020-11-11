АвтоВАЗ проредил комплектации бестселлера Lada Granta

Российский автопроизводитель вновь скорректировал список доступных комплектаций своих моделей. На этот раз изменения коснулись хэтчбека Lada Granta.

По данным Лада.онлайн из прайс-листов "пятидверки" в октябре были исключены версии исполнения Luxe с 87-сильным 8-клапанным двигателем и МКП и Luxe Prestige с мотором на 106 сил и механической коробкой передач. Их стоимость соответственно: 617 800 и 651 800 рублей.

Однако Luxe Prestige осталось доступным для седана и лифтбека.

В Luxe Prestige входят датчики дождя и света, задние датчики парковки, система курсовой устойчивости и система антипробуксовки.

Lada Granta по итогам десяти месяцев этого года является самым продаваемым автомобилей на российском рынке: за этот период было реализовано 97 166 машин.