"Бог всех пикапов": представлен Rezvani Hercules 6x6 с мощнейшим мотором

Rezvani Hercules 6x6 - шестиколёсный полноприводный пикап выглядит как насмешка над всеми, кто лелеет мечту о чистом электрическом будущем. Огромная махина, нажав на педаль акселератора которой, можно запросто загазовать парковку у торгового центра.

Rezvani Hercules 6x6 создан на базе Jeep Wrangler, который поделился с пикапом рамой и трансмиссией. В базовой версии новинка длиной 6.2 метра приводится в движение 285-сильным атмосферным V6, также для Hercules доступен дизель мощностью 260 л.с.

Самыми ходовыми, как ожидается, станут версии с безнаддувным V8 SRT мощностью 500 л.с. и топовым мотором HEMI от Dodge Demon, который после модернизации Rezvani, выдаёт 1300 л.с., что, по заявлению компании, делает Hercules 6x6 самым мощным пикапом с тремя осями в мире. В паре с 7-литровым агрегатом трудится 8-скоростной "автомат" от Ram 1500 TRX.

Система полного привода Rezvani Hercules 6x6 многорежимная: доступны варианты 6х2, 6х4 и 6х6.

Фото: Пресс-служба Rezvani.

Rezvani Hercules будет предложен также в исполнении Military Edition, которое предполагает защиту от пуль, взрывов, электромагнитных бомб, наличие системы ночного видения и тепловизора.

Интерьер, к слову, изменений практически не претерпел: тот же Wrangler, но с более дорогими материалами отделки.

Цена на базовый Rezvani Hercules 6x6 с 289-сильным бензиновым двигателем - 225 000 долларов (17 190 000 рублей), Military Edition стоит на сто тысяч дороже. Заказы на автомобиль уже принимаются.

Фото: Пресс-служба Rezvani.

Фото: Пресс-служба Rezvani.