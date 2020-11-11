ЦБ: Ипотека останется доступной и после завершения льготной программы

"Будет ли ипотека доступной после завершения программы? На наш взгляд, конечно, будет. Снижение ставок в экономике приводит и к снижению ипотечных ставок. По нашему мнению, именно это станет устойчивой основой для роста ипотечного рынка", - сказала глава ЦБ.

Она также отметила, что потенциал дальнейшего роста ипотеки сохраняется. По словам Эльвиры Набиуллиной, сейчас в России только около 10% семей имеют ипотечные кредиты, при том что этот уровень в развитых странах достигает 40%. "Но сейчас очень важно за счет чего будет происходить дальнейший рост", - отметила глава ЦБ.

По ее словам, также рост ипотечного рынка и спроса на ипотеку идет вместе с ростом доходов населения и экономическим ростом.

Она также сообщила, что Банк России пока не отмечает каких-либо рисков для стабильности ипотечного рынка, так называемый пузырь в этой сфере отсутствует. "Сейчас никаких "пузырей" нет, нет рисков для стабильности. Но, конечно, следить нужно внимательно", - сказала она, комментируя текущую ситуацию на ипотечном рынке.

Как сообщалось ранее, программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле этого года до 1 ноября 2020 года. Затем программа была продлена до 1 июля 2021 года. Программа распространяется на покупку нового жилья комфорт-класса. Изначально лимит программы был 740 млрд рублей, летом этот показатель был повышен до 900 млрд рублей. После продления до 1 июля 2021 года лимит вырос до 1,9 трлн рублей.