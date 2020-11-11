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11.11.2020 21:33
Рубрика: Власть

Черезов освобожден от должности заместителя министра энергетики

Текст: Сергей Тихонов

Заместитель министра энергетики Андрей Черезов освобожден от занимаемой должности в связи с ее сокращением, сообщается на сайте ведомства.

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
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Андрей Черезов занимал свою должность с 2013 года, и последний год работы курировал вопросы: безопасности объектов ТЭК; безопасности их критической информационной инфраструктуры; развития цифровых технологий в рамках национальной программы "Цифровая экономика"; обеспечение поставок продукции ТЭК по государственному оборонному заказу; управления государственным имуществом. Ранее, до конца 2019 года, Черезов занимался в министерстве электроэнергетикой, в том числе отвечал за подготовку ТЭК к Олимпиаде в Сочи и, частично, за строительство ТЭС в Крыму.

Увольнение Андрея Черезова совпало с представлением коллективу Минэнерго нового главы ведомства Николая Шульгинова.

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