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10.11.2020 16:12
Рубрика: Власть

Госдума утвердила Шульгинова на должность главы Минэнерго

Текст: Татьяна Замахина
Госдума на пленарном заседании утвердила кандидатуру Николая Шульгинова на пост главы Минэнерго. Прежний глава министерства Александр Новак был ранее утвержден в должности вице-премьера.

Кандидатура на министерский пост была представлена в Госдуму накануне премьер-министром Михаилом Мишустиным. Смена состава правительства происходит в соответствии с новой редакцией закона о кабмине. В качестве преемника Новака премьер-министр предложил кандидатуру гендиректора "Русгидро".

Фото: Елена Афонина/ТАСС
Госдума утвердила кандидатуру Новака на пост вице-премьера

"С приходом Шульгинова усилится направление электроэнергетики", - заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Он назвал кандидата авторитетом в энергетической отрасли

Депутаты отметили богатый опыт - в электроэнергетике он работает с 1975 года - на различных должностях в "Ставропольэнерго", РАО "ЕЭС России", "Системном операторе". А последние пять лет руководил "Русгидро".

Шульгинов сообщил депутатам, что в должности министра энергетики сохранит преемственность и продолжит работу, начатую при Александре Новаке. Начинать он собирается не с кадровых решений, а с "продвижения тех законов, которые сейчас в Думе находятся - их около семи". "И еще один закон будет очень важный - про выравнивание тарифов и инвестиционную надбавку для модернизации дальневосточной энергетики, который в ближайшие дни будет занесен. Надо начинать с этого, все остальное будет по ходу работы", - сказал Шульгинов.

Особое внимание он собирается уделить стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов РФ. В ближайшее время, по его словам, планируется завершить работу над генеральными схемами развития нефтяной и газовой отраслей.

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