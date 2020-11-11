Как подчеркнул на презентации портала в агентстве ТАСС вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, портал, можно сказать, адресный. Каждый найдет там нужную именно ему информацию.

Например, для своевременного выявления онкологических заболеваний и снижения смертности от них переоснащаются лечебные организации, открываются центры амбулаторной онкологической помощи, онкологические диспансеры, а также референс-центры для изучения и лечения наиболее тяжелых случаев. Для создания комфортной среды обитания доля качественных дорог должна вырасти вдвое - с 42 до 85%, а дорог регионального значения - с 43 до 51%.

Дмитрий Чернышенко рассказал, что на сайте любой человек сможет узнать, как именно нацпроекты улучшают конкретно его жизнь, а также получить информацию о медицинских услугах, соцвыплатах, спортивных или культурных возможностях для развития. Также появится информация о возможностях улучшения жилищных условий.

В течение двух недель на новом портале появится сервис обратной связи для граждан

Платформа станет преемником сайта "Будущее России. Национальные проекты". Как подчеркнула генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, что портал будет постоянно развиваться. "В течение двух недель мы уже введем дополнительный сервис, а именно обратную связь, где каждый сможет оставить свое предложение или задать вопросы, либо высказаться о том, как нацпроекты должны развиваться дальше", - отметила она.

Цитата

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ:

"Сегодня мы запускаем портал национальныепроекты.рф. Его отличительная особенность - это персональный подход к каждому жителю нашей страны. И самое важное - обратная связь с правительством"