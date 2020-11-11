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Число просмотров клипа Билли Айлиш Bag Guy перевалило за миллиард

Новости
    11.11.2020, 16:59
Текст:   Роман Кияшко
Фото: REUTERS/Monica Almeida Фото: REUTERS/Monica Almeida
Фото: REUTERS/Monica Almeida

Клип на песню Bad Guy 18-летней американской певицы Билли Айлиш на YouTube набрал больше одного миллиарда просмотров. Такого результата видео достигло примерно за полтора года.

Фото: Анатолий Медведь/ РГ
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Это первый клип молодой артистки, который достиг десятизначного количества просмотров. Следом по популярности идет совместная работа певицы с американским исполнителем Khalid на песню Lovely. Видео уже набрало 902 миллиона просмотров.

Билли Айлиш выпустила клип Bad Guy 29 марта прошлого года. Сама композиция с дебютного студийного альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Вскоре после премьеры трек возглавил чарты сразу нескольких стран, в том числе оказался на верхней строчке хит-парад Billboard Hot 100, а также получил награду MTV EMA и две статуэтки "Грэмми".

При этом как песню, так и весь свой первый полноформатный альбом Айлиш записала дома. А помогал ей в этом брат Финнеас О'Коннелл, который выступил в роли продюсера сестры.

Напомним, песня Билли звучит в титрах новой части бондианы - "Не время умирать".

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