Число просмотров клипа Билли Айлиш Bag Guy перевалило за миллиард

Клип на песню Bad Guy 18-летней американской певицы Билли Айлиш на YouTube набрал больше одного миллиарда просмотров. Такого результата видео достигло примерно за полтора года.

Это первый клип молодой артистки, который достиг десятизначного количества просмотров. Следом по популярности идет совместная работа певицы с американским исполнителем Khalid на песню Lovely. Видео уже набрало 902 миллиона просмотров.

Билли Айлиш выпустила клип Bad Guy 29 марта прошлого года. Сама композиция с дебютного студийного альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Вскоре после премьеры трек возглавил чарты сразу нескольких стран, в том числе оказался на верхней строчке хит-парад Billboard Hot 100, а также получил награду MTV EMA и две статуэтки "Грэмми".

При этом как песню, так и весь свой первый полноформатный альбом Айлиш записала дома. А помогал ей в этом брат Финнеас О'Коннелл, который выступил в роли продюсера сестры.

Напомним, песня Билли звучит в титрах новой части бондианы - "Не время умирать".