CNN: Заместитель главы Пентагона по разведке покинет свой пост

Джозеф Кернан, заместитель министра обороны США по вопросам разведки, уходит с этой должности. Со ссылкой на источники об этом сообщил телеканал CNN.

Не уточняется, подал ли Кернан в отставку или был уволен. Есть данные, что он и ранее планировал уйти с этой должности после выборов. Пост он занимал с 2017 года, пишет ТАСС.

Ранее стало известно о смене главы Пентагона. О принятом решении президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Twitter. Марка Эспера на посту министра обороны США сменил глава Национального контртеррористического центра Кристофер Миллер, который теперь будет исполнять эти обязанности.