ЕС ввел пошлины на американские товары на 4 миллиарда долларов

Евросоюз ввел пошлины в 4 миллиарда долларов на американскую продукцию в качестве наказания за государственные субсидии концерну Boeing. Тарифы вступили в силу во вторник и влияют на такие товары, как тракторы, кетчуп и апельсиновый сок, сообщает телерадиостанция BBC.

Это стало ответной мерой за введение США в прошлом году тарифов в 7,5 миллиардов долларов за предоставленную Airbus господдержку. Тарифы введены на некоторые виды виски, вина и сыр. ЕС надеялся на решение проблемы путем переговоров. Поскольку никаких сигналов из Вашингтона не последовало, европейские партнеры ввели карательные тарифы еще до смены власти в Белом доме.

Комиссар ЕС по торговле, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Брюссель не владеет информацией, инициирует ли будущий президент США изменение курса американской торговой политики.

По словам чиновника, ЕС хочет, чтобы обе стороны отменили свои тарифы, которые являются результатом многолетнего спора по поводу государственной поддержки, предоставляемой концерну Boeing и европейскому конкуренту Airbus. Домбровскис также указал, что в последние месяцы обе стороны искали пути выхода из сложившегося положения. Однако никакого прогресса на пути к урегулированию достигнуто не было.

"Мы все это время четко заявляли, что хотим урегулировать этот давно назревший вопрос. К сожалению, из-за отсутствия прогресса с США у нас не было другого выбора, кроме как навязать эти контрмеры", - подчеркнул еврокомиссар по торговле.

Со своей стороны, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер указал, что США разочарованы этими действиями. "Предполагаемая субсидия Boeing была отменена семь месяцев назад, - отметил он. - ЕС утверждает о приверженности правилам ВТО, однако вводят тарифы тогда, когда ему это удобно".

Напомним, тарифы на импорт американских самолетов в Европу составляют 15 процентов. ЕС обещал, что будет применять пошлины в размере 25 процентов к перечню других товаров, в который входят тракторы, томатный кетчуп, апельсиновый сок, сыр чеддер и сладкий картофель.